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В НАТО решили изучить психосоциальные особенности нетрадиционной войны

В России в этих планах увидели потенциальную угрозу.

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Фото © ТАСС / EPA / Toms Kalnins

Североатлантический альянс в следующем году проведёт исследование психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны. Наибольшее внимание планируется уделить способам распространения влияния, сообщает телеканал RT, который ознакомился с соответствующим документом организации.

Отмечается, что специалисты изучат тему организации стратегий для подпольных сетей, а также налаживание отношений в неблагоприятных условиях. Кроме того, с точки зрения науки будут исследованы методы мотивации союзников и возможные способы поддержки движения сопротивления.

Печально, что возрождается антисоветский настрой, при котором создавался Североатлантический альянс. Проводя параллели с холодной войной, в НАТО предлагают вернуть стереотипы противостояния, нагнетания напряжённости, — считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Парламентарии считают, что это может привести к расколу в самой стране.

По его словам, такие идеи могут лишь усугубить и без того напряжённые отношения между отдельными государствами, а подобную тактику можно рассматривать как подготовку к вооружённому конфликту.

Ранее в НАТО призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Обострение вооружённого конфликта там продолжается с 27 сентября.

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