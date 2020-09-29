В НАТО решили изучить психосоциальные особенности нетрадиционной войны

Североатлантический альянс в следующем году проведёт исследование психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны. Наибольшее внимание планируется уделить способам распространения влияния, сообщает телеканал RT, который ознакомился с соответствующим документом организации.

Отмечается, что специалисты изучат тему организации стратегий для подпольных сетей, а также налаживание отношений в неблагоприятных условиях. Кроме того, с точки зрения науки будут исследованы методы мотивации союзников и возможные способы поддержки движения сопротивления.

— Печально, что возрождается антисоветский настрой, при котором создавался Североатлантический альянс. Проводя параллели с холодной войной, в НАТО предлагают вернуть стереотипы противостояния, нагнетания напряжённости, — считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, такие идеи могут лишь усугубить и без того напряжённые отношения между отдельными государствами, а подобную тактику можно рассматривать как подготовку к вооружённому конфликту.