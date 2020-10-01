Обещала позвонить после операции. Родители девятилетней девочки из Оренбурга рассказали о роковом удалении зуба

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Родители девятилетней Саши Мусиной из Оренбурга, которая умерла после плановой операции на челюсти, рассказали Лайфу о лечении дочери и поведении врачей. Школьнице нужно было удалить молочный зуб, который мешал расти коренному, хирургическое вмешательство проходило под наркозом, после которого пациентка так и не проснулась.

Сашу забрали в больницу, где взяли все необходимые анализы, родители также подписали нужные документы, включая согласие на наркоз. По словам мамы девочки Марии Мусиной, в вечер перед операцией малышка почувствовала себя плохо: её тошнило и поднялась температура. Однако врачи не стали откладывать удаление зуба.

— Часов в девять (утра в день операции. — Прим. Лайфа) она мне позвонила и сказала, что лежит под капельницей. А должны были делать масочный наркоз. Говорит: "Мам, я лежу под капельницей, сделают операцию, я проснусь и тебе позвоню". Это были её последние слова, — поделилась женщина.

Не дождавшись сообщений от дочери, родители стали звонить в отделение, но врача на месте не было. Спустя некоторое время раздался звонок из реанимации, Мусиным сообщили, что их дочь умерла, не приходя в сознание. Как сообщили медики, в организме девочки произошла аллергическая реакция на наркоз, что является редкостью.