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В Нагорном Карабахе сообщили о сбитом вертолёте Азербайджана. Он упал на территории Ирана

Обострение конфликта в регионе произошло 27 сентября, и до сих пор продолжаются бои и обстрелы.

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Фото © ТАСС / Антон Якунин

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило о сбитом вертолёте ВВС Азербайджана. По данным ведомства, летательный аппарат упал на территории Ирана.

В сообщении министерства в "Фейсбуке" говорится, что падение вертолёта на территорию соседней страны произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, так как боевые действия проходят очень близко к границе.

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На записи виден также воздушный командный пункт.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв. Следите за основными событиями в регионе в онлайне Лайфа.

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