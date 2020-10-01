В России выявили ещё 8945 случаев коронавируса. Это максимум с 12 июня

За сутки в России выявили ещё 8945 случаев коронавируса, у 27,1% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии зафиксирован 1 185 231 заболевший во всех регионах страны.

Наибольшее число инфицированных в Москве (+2424 случая за сутки), Петербурге (+285), Подмосковье (+230), Ростовской области (+205) и Нижегородской области (+186). Ситуация в других регионах страны выглядит следующим образом:

Фото © "Стопкоронавирус.рф"

За сутки от CoViD-19 умерло 169 человек (20 891 летальный исход за весь период). Кроме того, полностью выздоровело уже 964 242 россиянина (+5985 за последние сутки).

Больше всего выздоровевших в Москве (+1211 за сутки), Ростовской (+311), Волгоградской (+192), Воронежской (+190) и Омской (+189) областях. В остальных регионах ситуация следующая:

Фото © "Стопкоронавирус.рф"