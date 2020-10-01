В Оружейной палате Кремля нашли тело сотрудника

В Оружейной палате Московского Кремля обнаружили тело одного из сотрудников. Погибшим оказался смотритель музея, сообщил Лайфу источник.
Приехавшие медики констатировали смерть в 7:22 утра. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
Скончался 91-летний эмир Кувейта. Это был старейший арабский лидерО госпитализации монарха стало известно ещё в июле. С тех пор страной руководил его младший брат.
Накануне Лайф сообщал, что в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу местного Посольства США. Позже она скончалась в больнице.
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