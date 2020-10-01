В Москве зафиксировали 2424 новых случая коронавируса

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
При этом за это же время после прохождения лечения полностью выздоровело от CoViD-19 1211 человек, о чём сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число случаев коронавируса достигло 295 025.
Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь — каждый день проводится около 60 тысяч исследований. Кроме того, жители столицы стали больше пользоваться личным и общественным транспортом.
Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничногоРаботающим гражданам старше 65 лет документы будут предоставлены автоматически.
Также люди стали выходить в офисы, жители других регионов приехали в Москву на сезонные заработки, а студенты и школьники начали обучение. Возобновляется и туризм. Так, с середины июня в столице побывало более полутора миллионов гостей из других субъектов РФ. Кроме того, начался сезон простудных заболеваний, что характерно не только для России.
Московских школьников отправят на двухнедельные осенние каникулыВ этот период дистанционных занятий не будет.
Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Несмотря на то что в этот раз всё гораздо благополучнее, президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам с просьбой соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья.
Комментариев: 0