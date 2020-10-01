Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве зафиксировали 2424 новых случая коронавируса

При этом после лечения в столице за прошедшие сутки выздоровело 1211 человек.

270

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

При этом за это же время после прохождения лечения полностью выздоровело от CoViD-19 1211 человек, о чём сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число случаев коронавируса достигло 295 025.

Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь — каждый день проводится около 60 тысяч исследований. Кроме того, жители столицы стали больше пользоваться личным и общественным транспортом.

Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничного

Работающим гражданам старше 65 лет документы будут предоставлены автоматически.

Также люди стали выходить в офисы, жители других регионов приехали в Москву на сезонные заработки, а студенты и школьники начали обучение. Возобновляется и туризм. Так, с середины июня в столице побывало более полутора миллионов гостей из других субъектов РФ. Кроме того, начался сезон простудных заболеваний, что характерно не только для России.

Московских школьников отправят на двухнедельные осенние каникулы

В этот период дистанционных занятий не будет.

Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Несмотря на то что в этот раз всё гораздо благополучнее, президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам с просьбой соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.