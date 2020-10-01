В Москве зафиксировали 2424 новых случая коронавируса

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

При этом за это же время после прохождения лечения полностью выздоровело от CoViD-19 1211 человек, о чём сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число случаев коронавируса достигло 295 025.

Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь — каждый день проводится около 60 тысяч исследований. Кроме того, жители столицы стали больше пользоваться личным и общественным транспортом.

Также люди стали выходить в офисы, жители других регионов приехали в Москву на сезонные заработки, а студенты и школьники начали обучение. Возобновляется и туризм. Так, с середины июня в столице побывало более полутора миллионов гостей из других субъектов РФ. Кроме того, начался сезон простудных заболеваний, что характерно не только для России.