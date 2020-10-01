В Тюмени завели уголовное дело на мать, оскорблявшую сына в пьяном прямом эфире

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, которая устроила пьяный прямой эфир и публично издевалась над своими детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
— В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), — говорится в сообщении ведомства.
В Тюмени мать устроила пьяный эфир в соцсети, пока 12-летний сын умолял не позорить его. Женщину могут отправить на лечениеДля семьи составят индивидуальную программу реабилитации.
Там добавили, что, по версии следствия, женщина не только оскорбляла шестилетнего ребёнка, выражаясь нецензурной бранью, но и избивала своего старшего сына 2008 года рождения. В рамках уголовного дела следователи также проверят деятельность органов опеки в отношении этой семьи и дадут правовую оценку их действиям.
Ранее Лайф рассказывал о горе-матери из Курска, которая избила и обматерила сына в такси. Момент был снят на камеру видеорегистратора. Женщину обвинили в истязании ребёнка и неисполнении родительских обязанностей. Суд отправил её под домашний арест.
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