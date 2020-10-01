В Тюмени завели уголовное дело на мать, оскорблявшую сына в пьяном прямом эфире

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, которая устроила пьяный прямой эфир и публично издевалась над своими детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

— В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что, по версии следствия, женщина не только оскорбляла шестилетнего ребёнка, выражаясь нецензурной бранью, но и избивала своего старшего сына 2008 года рождения. В рамках уголовного дела следователи также проверят деятельность органов опеки в отношении этой семьи и дадут правовую оценку их действиям.