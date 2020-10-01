Пассажир троллейбуса наказал безбилетника, напавшего на кондуктора. В ход пошли перцовый баллончик и кулаки

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В петербургском троллейбусе один из пассажиров вступился за кондуктора, на которую набросился безбилетник. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Хулиган поспорил с сотрудницей, отказался выходить и с силой ударил женщину в лицо. За это он немедленно поплатился: другой пассажир "восстановил справедливость" и нанёс безбилетнику несколько отрезвляющих ударов, после чего брызнул в лицо из перцового баллончика.