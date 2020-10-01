Облили нечистотами. На Эльмана Пашаева напали в Москве — видео с места

Скандальный адвокат Эльман Пашаев стал жертвой нападения на крыльце МИА "Россия сегодня". По данным телеграм-канала Hue, у входа его поджидали четверо молодых людей. Один из них подошёл к бывшему защитнику Михаила Ефремова поближе и вылил на него целый термос нечистот.
Видео © Телеграм-канал Hue
Пашаев бросился вдогонку за своим обидчиком. Так у него на руках оказался его военный билет — злоумышленник обронил его в погоне. Напавшим на Пашаева оказался 22-летний Илья. Сегодня Пашаев планирует подать на него заявление в полицию.
Фото © 360.tv
— Кто совершает на меня нападение, они замучаются! Меня ничего не остановит. Нападение совершил Илья. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход, — приводит слова адвоката телеканал "360".
"Бред полнейший". Пашаев резко отреагировал на заявления нового адвоката ЕфремоваПо его словам, человек с высшим образованием такого бы не написал.
Напомним, после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.
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