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Облили нечистотами. На Эльмана Пашаева напали в Москве — видео с места

Бывший адвокат Михаила Ефремова попытался дать отпор. В результате потасовки у него оказались документы хулигана.

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Скандальный адвокат Эльман Пашаев стал жертвой нападения на крыльце МИА "Россия сегодня". По данным телеграм-канала Hue, у входа его поджидали четверо молодых людей. Один из них подошёл к бывшему защитнику Михаила Ефремова поближе и вылил на него целый термос нечистот.

Видео © Телеграм-канал Hue

Пашаев бросился вдогонку за своим обидчиком. Так у него на руках оказался его военный билет — злоумышленник обронил его в погоне. Напавшим на Пашаева оказался 22-летний Илья. Сегодня Пашаев планирует подать на него заявление в полицию.

Фото © 360.tv

Фото © 360.tv

Кто совершает на меня нападение, они замучаются! Меня ничего не остановит. Нападение совершил Илья. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход, — приводит слова адвоката телеканал "360".

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По его словам, человек с высшим образованием такого бы не написал.

Напомним, после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.

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