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Начинать день с кофе оказалось опасно

Однако совсем отказываться от этого напитка по утрам не нужно, достаточно соблюсти одно условие.

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У человека, который по утрам пьёт кофе натощак, могут возникнуть проблемы с контролем уровня сахара в крови. К такому заключению пришли учёные из Университета Бата в Великобритании, результаты их исследования опубликованы в British Journal of Nutrition.

Одной группе участников эксперимента предлагалось сразу после пробуждения выпить сладкий напиток, который по содержанию калорий равен типичному завтраку. А добровольцы из второй группы сначала выпивали крепкий чёрный кофе и только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток. После этого исследователи проверяли уровень глюкозы в крови испытуемых.

Оказалось, что выпитый натощак кофе увеличивал сахар в крови на 50%. Учёные считают, что такие скачки в долгосрочной перспективе могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, следовательно, возрастёт риск развития диабета второго типа.

Учёный рассказал, почему вкус еды улучшается после того, как она полежала ночь в холодильнике

Он уверяет, что причина кроется в особых химических процессах.

Однако любителей утреннего кофе на заставляют полностью отказаться от напитка, достаточно перед его употреблением плотно позавтракать.

Ранее диетолог рассказала об опасности "сжигания жиров" с помощью кофе.

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