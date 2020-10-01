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ФСБ нашла похитителей иконы, которую Путин подарил Валдайскому монастырю — видео

При обысках у подозреваемых обнаружили и другие украденные святыни.

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Видео © ФСБ России

ФСБ совместно с МВД задержала похитителей иконы, которую в 2001 году Иверскому монастырю на Валдае подарил президент России Владимир Путин. Опубликовано видео операции по задержанию воров.

Дерзкое преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, разбив окно, они забрались в храм, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным источника Лайфа, они прятались в кустах около дороги.

Помимо иконы правоохранители нашли у злоумышленников напрестольный крест, который также был украден в начале осени. Украденное похитители хранили в гараже. Теперь против них возбуждено уголовное дело по статьям о краже и хищении предметов особой ценности. Найденные святыни в скором времени передадут монастырю.

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