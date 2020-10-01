ФСБ нашла похитителей иконы, которую Путин подарил Валдайскому монастырю — видео

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ФСБ совместно с МВД задержала похитителей иконы, которую в 2001 году Иверскому монастырю на Валдае подарил президент России Владимир Путин. Опубликовано видео операции по задержанию воров.

— Дерзкое преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, разбив окно, они забрались в храм, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.