На Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD. Чтобы "не кормить грантоедов, а спасать граждан"

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выступил с предложением начать диалог с Россией о закупке вакцины российского производства от CoViD-19. Заявление об этом появилось на сайте партии.

— Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями данной вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать своих граждан, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно! — отмечается в заявлении.

Как отметил политик, вместо реальных действий по вакцинации населения власть "строит воздушные замки, ведёт переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог".

Ситуация с коронавирусом на Украине действительно весьма тревожная: несколько дней подряд статистика бьёт антирекорды. При этом с начала эпидемии, согласно официальным данным, было выявлено 213 028 случаев CoViD-19, умерло 4193 человека, выздоровело 94 443.