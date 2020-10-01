Половина подмосковных школ уйдёт на каникулы в октябре

Часть подмосковных школ уйдёт на каникулы уже 5 октября. Остальные школьники отправятся на отдых в начале ноября. Об этом заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

— График у нас устанавливается самой школой, как и во всей России. Первый — модульный, а второй — по четвертям (как в советской школе). Половина школ у нас по модульной и половина — по четвертям. У половины школ, тех, кто учатся по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября, — рассказала она.

По её словам, школы, у которых осенние каникулы запланированы на ноябрь, должны действовать исходя из эпидемиологической обстановки в учреждении. Так, например, если кто-то из преподавателей или учеников заразился коронавирусом, директору такой школы будет правильнее перенести отдых на начало октября. Однако если посещаемость учреждения почти полная, то целесообразнее будет оставить график каникул без изменения. Окончательное решение остаётся за руководством учебных заведений, которое в курсе эпидемиологической ситуации в своей школе, добавила Каклюгина.