Стало известно, какой кофе пьют россияне

Ко дню кофе сервис доставки еды и продуктов "СберМаркет" выяснил, какой кофе выбирают россияне. Из видов были растворимый кофе, молотый и зерновой, в капсулах, без кофеина и популярный заменитель кофе цикорий.
В Москве потребление растворимого и молотого разделилось поровну — по 5,49% продуктовых корзин содержали кофе одного или другого вида. В Санкт-Петербурге также не смогли выбрать между молотым и растворимым кофе — каждый вид заказывали одинаково по 5,4%. Меньше всех из городов-миллионников молотый кофе пьют в Тюмени и Казани — 3,6 и 3,8% соответственно.
Кофе в зёрнах россияне кладут в корзину крайне редко: менее чем в 0,5% случаев. Современный способ заварки кофе в капсулах наиболее популярен в Санкт-Петербурге, наименее — в Тюмени. Заменитель кофе цикорий чаще всего покупают в Москве и Самаре, реже всего — в Ростове-на-Дону.
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