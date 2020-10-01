Стало известно, какой кофе пьют россияне

Ко дню кофе сервис доставки еды и продуктов "СберМаркет" выяснил, какой кофе выбирают россияне. Из видов были растворимый кофе, молотый и зерновой, в капсулах, без кофеина и популярный заменитель кофе цикорий.

В Москве потребление растворимого и молотого разделилось поровну — по 5,49% продуктовых корзин содержали кофе одного или другого вида. В Санкт-Петербурге также не смогли выбрать между молотым и растворимым кофе — каждый вид заказывали одинаково по 5,4%. Меньше всех из городов-миллионников молотый кофе пьют в Тюмени и Казани — 3,6 и 3,8% соответственно.