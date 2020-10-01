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Стало известно, какой кофе пьют россияне

Один из трендов: людям важен процесс приготовления — чем проще, тем лучше. Популярность набирает кофе в капсулах, зерновой же меньше всех пользуется спросом.

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Фото © Pixabay

Ко дню кофе сервис доставки еды и продуктов "СберМаркет" выяснил, какой кофе выбирают россияне. Из видов были растворимый кофе, молотый и зерновой, в капсулах, без кофеина и популярный заменитель кофе цикорий.

В Москве потребление растворимого и молотого разделилось поровну — по 5,49% продуктовых корзин содержали кофе одного или другого вида. В Санкт-Петербурге также не смогли выбрать между молотым и растворимым кофе — каждый вид заказывали одинаково по 5,4%. Меньше всех из городов-миллионников молотый кофе пьют в Тюмени и Казани — 3,6 и 3,8% соответственно.

Кофе в зёрнах россияне кладут в корзину крайне редко: менее чем в 0,5% случаев. Современный способ заварки кофе в капсулах наиболее популярен в Санкт-Петербурге, наименее — в Тюмени. Заменитель кофе цикорий чаще всего покупают в Москве и Самаре, реже всего — в Ростове-на-Дону.

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