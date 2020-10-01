Гонки мессенджеров. Почему WhatsApp хуже Telegram, но всё равно в лидерах?

WhatsApp объявил, что в скором времени пользователи по всему миру смогут отвязать свой аккаунт в мессенджере от номера телефона и получат возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах. Если вы пользуетесь Telegram, то знаете, что, используя собственный уникальный никнейм, вы всегда могли использовать мессенджер и на компьютере, и на смартфоне, и на планшете одновременно. Номер телефона в Telegram требовался только для первой авторизации. WhatsApp же для использования на нескольких устройствах одновременно предлагал только "костыли", сложный процесс верификации браузерной версии мессенджера или приложения на компьютере через QR-коды. При этом телефон обязательно должен быть включён и обязательно должен иметь связь с Интернетом. Мягко говоря, не очень удобное решение.

Так в чём принципиальные различия между Telegram и WhatsApp? Создавались оба мессенджера для передачи сообщений, затем они научились осуществлять звонки и видеозвонки, отправлять голосовые сообщения и стикеры, создавать общие чаты и группы, а также каналы. Но, несмотря на всю схожесть, различий между приложениями так много, что о них стоит поговорить подробнее.

Telegram начал позже, но быстро догнал и перегнал WhatsApp

Telegram был создан командой разработчиков Павла Дурова, которых тот увёл с собой из социальной сети "ВКонтакте" — первого детища "российского Цукерберга". Одно время мессенджер и социальная сеть даже работали в одном здании — "доме Зингера" на Невском проспекте Петербурга. Однако затем команды полностью разделились. WhatsApp создавался именно как классический мессенджер, а вот в геноме Telegram изначально были заложены элементы, делающие его не только мессенджером, но также социальной сетью и блог-платформой.

В Telegram есть возможность создавать групповые чаты с теоретически неограниченным числом пользователей и каналы без ограничения числа подписчиков. Кроме того, российский мессенджер ввёл тренд на ботов — мини-программы внутри приложения, которые помогают пользователям искать и размещать контент, предоставлять услуги и даже создавать внутри мессенджера полноценные интернет-магазины и игры. На днях Telegram начал тестировать возможность комментирования публикаций в каналах — функция, о которой очень долго просили пользователи и которую пытались реализовать с помощью сторонних инструментов разработки. В России и ряде других стран Telegram стал полноценным агрегатором СМИ и, по сути, прародителем целого ряда новых СМИ — популярных Telegram-каналов, у которых сотни тысяч и даже миллионы подписчиков (как у YouTube и Instagram-звёзд, и больше, чем у многих традиционных СМИ).

Помимо множества функций и стимулирования пользователей к самостоятельному творчеству (количество стикерпаков в Telegram просто зашкаливает, и многие молодые пользователи буквально ими общаются, полностью отказавшись от набора даже текстовых сообщений) Telegram всегда делал акцент на абсолютной защищённости сообщений пользователей. Павел Дуров утверждает, что никому и никогда не передавал ключей шифрования и доступ к вашей переписке имеете только вы и ваш непосредственный собеседник (если, конечно, никто не заглядывает вам через плечо).

Впрочем, один скандал, в котором Telegram и его создатели продемонстрировали, что если нельзя, но очень хочется, то можно, всё-таки произошёл. Несколько лет назад Павел Дуров и его родной брат повздорили с одним из сооснователей мессенджера — Антоном Розенбергом, и брат Дурова, воспользовавшись служебным положением, если и не получил прямого доступа к переписке Антона Розенберга, то точно смог её дистанционно удалить. Об этой истории мы подробно рассказывали ранее.

Тем не менее тот скандал давно забыт и практически не повлиял на доверие пользователей и их уверенность в том, что их переписка надёжно защищена. Сам же Павел Дуров продолжил, забыв о своих грехах, вполне справедливо обвинять в "дырах" своего главного конкурента — WhatsApp. И этот мессенджер действительно куда менее защищён от взлома.

Тем временем WhatsApp почивает на лаврах и не развивается

Действительно, в WhatsApp вся переписка шифруется с использованием оконечного (end-to-end) шифрования, которое заканчивается резервным копированием. Но после интеграции мессенджера в экосистему Facebook говорить о какой-то защищённости вашей переписки от стороннего взгляда вряд ли стоит. Спецслужбы США взаимодействуют с менеджерами Facebook буквально в ежедневном формате, а сам WhatsApp неоднократно подвергался взломам и хакерским атакам.

Чтобы было понятнее, объясним на примере. Вся ваша переписка в WhatsApp хранится не только на вашем смартфоне (в зашифрованном виде), но и на смартфоне вашего собеседника. То есть, если злоумышленник получит доступ к вашим данным (вы можете случайно скачать вирус или программу с "закладками"), он получит доступ ко всей вашей переписке и сообщениям ваших собеседников. Кроме того, даже если вы тщательно следите за тем, чтобы ваше устройство не было взломано, вы никак не можете гарантировать, что взлому не подвергнется смартфон вашего друга или знакомого.

В свою очередь, Telegram хранит всю переписку в зашифрованном виде в облаке. Более того, Дуров сразу же предложил пользователям гибкий функционал по удалению всей переписки. Вы можете вести секретные чаты, где сообщения будут храниться минуту или несколько часов (в зависимости от вашего выбора), или регулярно удалять вашу переписку, в том числе у собеседника и из облака. WhatsApp к подобной гибкости до сих пор толком даже не приблизился.

Что говорить, американский мессенджер лишь на днях объявил о планах отвязать наконец-то аккаунты от номера телефона. В Telegram эта опция была доступна буквально со старта. Теперь и WhatsApp наконец-то вскоре позволит пользователю спокойно запускать приложение на компьютере или планшете без "танцев с бубнами".

Основатель MediaMetrics и эксперт в области интернет-технологий Герман Клименко полагает, что различия между Telegram и WhatsApp были заложены в мессенджеры буквально с колыбели, а сейчас они становятся ещё более явными. "WhatsApp — это элемент большой экосистемы, а Telegram — частный проект, он мобилен, быстрее реагирует на запросы пользователей. При этом он менее зарегулирован, ему позволено гораздо больше. Telegram быстрее и оперативнее принимает решения. Это свойство любого стартапа. С технической точки зрения Telegram совершеннее, эффективнее", — рассуждает эксперт.

А если их столкнуть лбами, кто победит?

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У автономности Telegram есть свои недостатки, которые могут помешать мессенджеру вырваться в мировые лидеры.

"Если бы Telegram соревновался с WhatsApp, то у него имелись бы шансы на победу. Но российский мессенджер соревнуется с Facebook и американским бизнесом, будучи при этом автономным. Шансов для проникновения за рубеж (а только так можно победить WhatsApp) у него не так много", — считает Герман Клименко. — "Я считаю, что, пока Telegram не купит кто-то крупный, у него их вообще нет. Ему нужно капитализироваться за рубежом. Без этого бороться с WhatsApp бессмысленно".

Эту точку зрения разделяет и Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России: "Американская капиталистическая машина неоднократно переезжала Павла Дурова. За WhatsApp стоит огромная финансовая мощь: Facebook, Instagram, куча новых направлений, прямая и косвенная поддержка со стороны американских властей. А против них — один IT-специалист".

Сейчас аудитория Telegram оценивается в 400 миллионов активных пользователей, в то время как WhatsApp пользуется более двух миллиардов человек.

"При этом текущая ситуация у Telegram сильно осложнена провалом проекта TON", — утверждает Антон Розенберг, бывший технический директор Telegram. — "Так что теперь основная проблема для Telegram, который ничего не зарабатывает, — это деньги на дальнейшее даже не развитие, а хотя бы поддержание инфраструктуры. И тут вариантов, кроме продажи, особо не видно, монетизация мессенджеров вообще очень сложная задача. Пока деньги инвесторов были переоформлены под заём, но расплачиваться надо будет уже весной следующего года".