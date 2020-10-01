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Французские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Сообщается, что атаку осуществляли азербайджанские войска.

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Фото © ТАСС / AP / Aziz Karimov

Журналисты французского издания Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе. В результате инцидента пострадали двое из них. Об этом сообщили в информационном центре Правительства Армении.

Отмечается, что бомбёжка происходила со стороны азербайджанских войск неподалёку от города Мартуни. Пострадавших доставили в местную больницу.

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Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.

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