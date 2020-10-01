Сами не могут, террористы помогут. В зону Карабахского конфликта перебросили сирийских боевиков?

Боевики, переброшенные из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, по мнению экспертов, могут принять участие в вооружённой провокации, после которой в регионе может начаться полномасштабная война.

Почему Сирия?

Зарубежные медиа, которых трудно обвинить в любви к России, мягко говоря, сильно удивились истории с переброской в зону Карабахского конфликта боевиков бывшей Свободной сирийской армии. Эти люди, напомним, ранее воевали против правительственных войск и регулярно получали американское оружие для войны, поддерживались после ликвидации террористических очагов в стране, были эвакуированы ближе к северной границе Сирии. После операции "Щит Евфрата", которая формально была направлена против террористов, однако на деле была воспринята мировым сообществом как попытка расквитаться с курдами, в турецкой зоне влияния оказались многочисленные "прокси" — подконтрольные подразделения, которые вроде как террористами и не являлись, но и в добрых делах на благо Сирии замечены не были.

История, которую раскопали журналисты ВВС, в целом укладывается в общий подход Турции для действий в Сирии. Однако отправка сирийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе, по словам военного эксперта Игоря Панкратенко, может привести к непрогнозируемым последствиям.

Сил для наземной операции у армии Азербайджана более чем достаточно. Для чего понадобилось везти боевиков, которые слабо управляемы, я бы даже сказал, крайне слабо управляемы, не вполне понятно. Они не интегрированы в армию Азербайджана, их боевые качества весьма слабые. За две тысячи долларов. Сирийцев в Ливию нанимали за эти деньги. Но отбор сирийцев в Ливию проходил совершенно по другим стандартам. Зачем в зону конфликта загоняют "пушечное мясо", которое, как говорится, ни украсть, ни покараулить — это большой вопрос Игорь Панкратенко Военный эксперт

Живая сила

Востоковед и публицист Андрей Онтиков пояснил, что на самом деле через Турцию в зону конфликта в Нагорном Карабахе могли быть переброшены не бывшие, а вполне действующие боевики.

Даже наш МИД обратил внимание на эту проблему. С одной стороны, это действительно в каком-то смысле пушечное мясо: люди, которых туркам не жалко и которым турки платят за участие в боевых действиях относительно небольшие суммы, пополняют списки убитых. С другой — это люди с реальным боевым опытом, прошедшие Сирию и Ливию, зачастую хорошо мотивированные, поскольку очень часто речь идёт не об арабах, а о туркоманах, которые близки своими корнями и своим языком как к Турции, так и к Азербайджану Андрей Онтиков Востоковед, публицист

Онтиков отметил, что такие боевики — удобный вариант для решения всех проблем заинтересованных лиц. Прежде всего потому, что в официальной статистике в случае гибели эти жертвы просто не будут учтены.

Положить на поле боя своих людей со всеми вытекающими внутриполитическими последствиями — это одно. И особенно это касается турецких военных. Совсем другое дело — отправлять на самые опасные участки тех, кого не жалко, и платить им за это полторы-две тысячи долларов в месяц. К тому же у этих людей уже есть реальный боевой опыт, что, насколько я понимаю, довольно ценно и даёт преимущество перед теми, кто участвовал лишь в учениях. При этом турки могут официально отрицать своё участие в конфликте, а с боевиков, как говорится, и спроса нет Андрей Онтиков Востоковед, публицист

Что было дальше?

Из истории и хронологии военного присутствия Турции можно почерпнуть много интересного. Например, структура турецкой армии и уровень подготовки специалистов позволяет спрогнозировть три ключевых сценария развития событий в Нагорном Карабахе, которые в той или иной степени могут быть реализованы в ближайшее время.

Первый вариант. Если внимательно изучить материал BBC о переброске в Нагорный Карабах боевиков, то можно обнаружить одну любопытную деталь. Пообещав работу по охране неких объектов, перед переброской всех участников этой истории лишили связи, документов и лишь затем стали перебрасывать на территорию Азербайджана через Газиантеп и Стамбул. Если сопоставить рассказ героя, материал и условия конфликта, то можно предположить, что бывшие сирийские боевики, схему доставки которых ранее обкатали на конфликте в Ливии, могли быть задействованы в тёмную. Косвенные подтверждения этому заключаются в том, что по прибытии никто из азербайджанской армии не занимался их подготовкой. Это может значить лишь одно — навыки и боевой опыт боевиков в этом конфликте не так важны, как их численность, и, вероятно, их присутствие нужно для того, чтобы измотать армию непризнанной республики и армянских военных.

Второй вариант. Из того же материала ВВС известно, что боевики могут сражаться на стороне азербайджанских военных и даже одеты в форму регулярной армии. На все требования вернуть их домой "принимающая сторона", разумеется, отвечает отказом. Более того, прибывшим боевикам угрожают тюрьмой, если они откажутся воевать за сумму, которая была оговорена ранее. Если хорошо подумать, то настолько неудобные свидетели, которые могут в случае необходимости подтвердить переброску террористов из Сирии в Нагорный Карабах, вообще не должны вернуться домой. Востоковед Андрей Онтиков отмечает, что привезённых в Карабах боевиков могут использовать для провокации, в которой уже отработавшие свои деньги боевики могут быть утилизированы как ненужные свидетели.

Что касается провокаций, то тут любые варианты возможны. Что будет выгодно, то и смогут задействовать. Есть даже технические возможности для провокаций с химоружием Андрей Онтиков Востоковед, публицист

Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский отметил, что таких боевиков у Турции достаточно.

Боевиков-националистов у Эрдогана — пруд пруди. В той же Сирии и Ираке туркоманов например. Да и собственных на десяток локальных войн хватит Евгений Сатановский Президент научного центра "Институт Ближнего Востока"

Третий сценарий. Сирийским боевикам, прошедшим через огонь, воду и поддержку оружием, могут предложить "условия" для возврата на родину. Сильная мотивация может состоять в попытке захватить Нагорный Карабах, бои за который не прекращаются последнюю неделю. Привезённые из Турции террористы, как отмечают эксперты, могут стать "первой волной" масштабного наступления, к которому армия Азербайджана могла начать приготовления с вечера 30 сентября. Именно в это время интенсивность конфликта начала снижаться, а обстрелы и активность авиации на время сошли практически на нет. С учётом того, что численное превосходство и хорошее оснащение техникой не дают азербайджанским военным никаких преимуществ, боевики могут быть задействованы в качестве последнего шанса на успех.