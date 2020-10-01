Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУ

— Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.