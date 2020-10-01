Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУ
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / Владислав Шатило
Ранее такую информацию распространил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Алексеем Навальным работают западные спецслужбы.
— Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.
Ранее аналогичные обвинения в адрес оппозиционера озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран".
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.