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Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по Карабаху

Об этом президент РФ проинформировал членов Совбеза.

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Фото © Mahmud Faysal / Anadolu Agency / Getty Images

Президенты России, Франции и США подготовят совместное заявление по ситуации в Карабахе, об этом Владимир Путин оповестил членов Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке общего заявления президентов РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху, — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании особое внимание уделялось ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Снова была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися боями, отметил Песков.

Нагорный Карабах. Пятый день противостояния. Онлайн

Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

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