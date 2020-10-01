Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по Карабаху

Президенты России, Франции и США подготовят совместное заявление по ситуации в Карабахе, об этом Владимир Путин оповестил членов Совета Безопасности РФ.
— Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке общего заявления президентов РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху, — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На совещании особое внимание уделялось ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Снова была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися боями, отметил Песков.
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