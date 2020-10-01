С 5 октября в Москве переход на удалёнку станет обязательным

С 5 октября переход на удалённую работу в столице станет обязательным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также на сайте правительства опубликован соответствующий указ.
На удалёнку должны перейти:
- не менее 30% работников московских предприятий;
- все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Исключение сделают только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Кроме того, требования о переходе на удалёнку не распространяются на медиков, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
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На эти меры власти города пошли из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ранее Сергей Собянин уже призывал предприятия перевести сотрудников на дистанционный режим работы, чтобы снизить интенсивность поездок в транспорте. Но откликнулось недостаточно компаний.
— К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно. Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более пяти тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих CoViD-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек, — привёл статистику мэр Москвы.
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Собянин также выразил надежду, что перевода на удалёнку будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и более тяжёлых решений принимать не придётся.
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