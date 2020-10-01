Азербайджан показал новые кадры ночных боёв в Нагорном Карабахе

В то же время Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха распространила фотографию беспилотника Вооружённых сил Азербайджана, сбитого над городом Аскеран. Там добавили, что мишенью боевого БПЛА был населённый пункт с мирными гражданами. Аппарат упал рядом с жилым кварталом. При этом в Баку данные о сбитом беспилотнике не подтверждают.

Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла несколько дней назад. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о сбитом армянском штурмовике Су-25, однако в Баку заявили, что самолёт столкнулся с горой. Кроме того, появилась информация о том, что Армения сбила азербайджанский вертолёт, но и эти данные были опровергнуты. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в ежедневном онлайне Лайфа.