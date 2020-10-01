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Азербайджан показал новые кадры ночных боёв в Нагорном Карабахе

Вооружённый конфликт между странами продолжается пятые сутки.

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Видео © Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана показало новое видео ночных обстрелов в районе Нагорного Карабаха. На опубликованных в соцсетях ведомства кадрах видно, что огонь ведётся из ракетных установок.

В то же время Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха распространила фотографию беспилотника Вооружённых сил Азербайджана, сбитого над городом Аскеран. Там добавили, что мишенью боевого БПЛА был населённый пункт с мирными гражданами. Аппарат упал рядом с жилым кварталом. При этом в Баку данные о сбитом беспилотнике не подтверждают.

Фото © Госслужба ЧС Нагорного Карабаха

Фото © Госслужба ЧС Нагорного Карабаха

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Сообщается, что атаку осуществляли азербайджанские войска.

Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла несколько дней назад. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о сбитом армянском штурмовике Су-25, однако в Баку заявили, что самолёт столкнулся с горой. Кроме того, появилась информация о том, что Армения сбила азербайджанский вертолёт, но и эти данные были опровергнуты. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в ежедневном онлайне Лайфа.

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