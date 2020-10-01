В Белоруссии женщины в белом заставили омоновца копать могилу

В Белоруссии сняли пронзительную музыкальную короткометражку, по сюжету которой несколько десятков женщин всех возрастов — от бабушек до школьниц — на рассвете в лесу заставляют омоновца рыть могилу и закапывать в ней свою амуницию. Под песню группы Shuma Rano Rano в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.

Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".

— Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.

Кстати, одной из героинь этого клипа стала знаменитая белорусская спортсменка Александра Герасименя. Чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр участвует в фантазийном обряде бок о бок со своими соотечественницами.