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В Белоруссии женщины в белом заставили омоновца копать могилу

Это не новость из криминальной сводки, а новый клип.

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В Белоруссии сняли пронзительную музыкальную короткометражку, по сюжету которой несколько десятков женщин всех возрастов — от бабушек до школьниц — на рассвете в лесу заставляют омоновца рыть могилу и закапывать в ней свою амуницию. Под песню группы Shuma Rano Rano в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.

Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".

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Участницы акции протеста вышли на улицы в игрушечных коронах, демонстрируя несерьёзное отношение к сегодняшней церемонии.

Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.

Кстати, одной из героинь этого клипа стала знаменитая белорусская спортсменка Александра Герасименя. Чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр участвует в фантазийном обряде бок о бок со своими соотечественницами.

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73-летняя Нина Багинская покорила пользователей соцсетей, бойко усмирив омоновца.

Напомним, что ещё одна жительница Белоруссии, 73-летняя Нина Багинская, прославилась на заре протестов, когда с бело-красно-белым флагом прошла через заблокированный ОМОНом мост со словами "Я гуляю". Этот ответ, судя по всему, не только обезоружил силовиков, которые в итоге ещё и помогли даме спуститься по ступенькам, но и моментально очаровал всех, кто в этот момент наблюдал за происходящим, а также впоследствии смотрел эту видеозапись. Видеоролик с подписью "Я гуляю" выложила на своей странице в "Инстаграме" в том числе российская актриса Екатерина Варнава, и только у неё в профиле запись собрала более 500 тысяч просмотров.

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