В Англии запретили ватные палочки и пластиковые трубочки

В Англии с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ложки для напитков, пластиковые трубочки и ватные палочки на пластиковой основе. О нововведениях сообщает Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединённого Королевства.

— Это ещё один серьёзный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов, сегодня же вступает в силу новая мера, — говорится в сообщении.

Согласно оценкам министерства, за год в Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этой продукции в итоге попадает в Мировой океан.

— Запрещая данные предметы, мы сохраним подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов, — добавляет министерство.