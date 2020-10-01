В Англии запретили ватные палочки и пластиковые трубочки

В Англии с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ложки для напитков, пластиковые трубочки и ватные палочки на пластиковой основе. О нововведениях сообщает Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединённого Королевства.
— Это ещё один серьёзный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов, сегодня же вступает в силу новая мера, — говорится в сообщении.
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Согласно оценкам министерства, за год в Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этой продукции в итоге попадает в Мировой океан.
— Запрещая данные предметы, мы сохраним подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов, — добавляет министерство.
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Ранее планировалось ввести этот запрет в апреле, но принятие решения было отложено из-за пандемии нового коронавируса. Данные предметы запрещается продавать и раздавать на всей территории страны.
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