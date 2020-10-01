Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока — 2"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" на шельфе страны. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
— Согласно ему (разрешению. — Прим. ред.) Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте датского ведомства.
Документ устанавливает, что ввод в эксплуатацию может быть осуществлён только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан и верифицирован, а также выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство.
В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" привёл к расколу в ЕвросоюзеПредполагается, что давление США на не согласных с их мнением будет лишь расти.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозит ввести новые санкции против сторонников газопровода. По данным СМИ, для спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.
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