Суровая банда уральских подростков грабила магазины с ложкой для обуви

В Челябинске банда из пяти подростков ограбила два салона сотовой связи и разгромила третий, вооружившись только металлической ложкой для обуви. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

— На момент преступления лишь одному подсудимому исполнилось восемнадцать лет, остальные были несовершеннолетними. Часть из них ранее были неоднократно судимы за преступления против собственности, — рассказали агентству.

Первый раз банда ограбила магазин 28 января 2019 года. Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Злоумышленники пригрозили продавцу из салона связи обувной ложкой и забрали добычу. Два дня спустя малолетние преступники снова вышли "на дело", но в этот раз сотрудник магазина оказал активное сопротивление, за что его избили всё той же металлической ложкой для обуви. В этот же день банда разгромила третий салон связи, разбив витрины.

Отмечается, что злоумышленникам удалось украсть 59 телефонов и аксессуары к ним на общую сумму более 830 тысяч рублей.

Подростки признались в грабеже, но отрицали факт насилия. Ленинский районный суд признал их виновными в разбое, а пятнадцатилетние и шестнадцатилетние фигуранты дела также получили наказание за оскорбление судьи.

Так, единственный совершеннолетний член банды проведёт в колонии строгого режима семь лет и два месяца, семнадцатилетний — три с половиной года в колонии общего режима. Остальных подростков отправили в воспитательную колонию на срок от трёх до пяти лет.