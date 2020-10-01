Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Суровая банда уральских подростков грабила магазины с ложкой для обуви

Им удалось вынести 59 телефонов и аксессуары к ним на сумму более 830 тысяч рублей.

15

Фото © Shutterstock

В Челябинске банда из пяти подростков ограбила два салона сотовой связи и разгромила третий, вооружившись только металлической ложкой для обуви. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

На момент преступления лишь одному подсудимому исполнилось восемнадцать лет, остальные были несовершеннолетними. Часть из них ранее были неоднократно судимы за преступления против собственности, — рассказали агентству.

Первый раз банда ограбила магазин 28 января 2019 года. Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Злоумышленники пригрозили продавцу из салона связи обувной ложкой и забрали добычу. Два дня спустя малолетние преступники снова вышли "на дело", но в этот раз сотрудник магазина оказал активное сопротивление, за что его избили всё той же металлической ложкой для обуви. В этот же день банда разгромила третий салон связи, разбив витрины.

Отмечается, что злоумышленникам удалось украсть 59 телефонов и аксессуары к ним на общую сумму более 830 тысяч рублей.

Россиянин попытался ограбить бунгало в Таиланде и оказался за решёткой

Мужчина успел ранить одного из местных жителей.

Подростки признались в грабеже, но отрицали факт насилия. Ленинский районный суд признал их виновными в разбое, а пятнадцатилетние и шестнадцатилетние фигуранты дела также получили наказание за оскорбление судьи.

Так, единственный совершеннолетний член банды проведёт в колонии строгого режима семь лет и два месяца, семнадцатилетний — три с половиной года в колонии общего режима. Остальных подростков отправили в воспитательную колонию на срок от трёх до пяти лет.

Ранее Лайф рассказывал, что в США пенсионерка с ружьём задержала вора-домушника, который пытался её ограбить.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.