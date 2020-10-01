Кабина всмятку. Появилось видео рокового столкновения КамАЗа с надземным переходом

В Сети появилось видео момента столкновения КамАЗа с надземным пешеходным переходом в Свердловской области. На кадрах видно, что самосвал действительно ехал с поднятым кузовом. Само же строение было не закреплено должным образом на опорах, в результате чего с лёгкостью было снесено грузовиком.