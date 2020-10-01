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Кабина всмятку. Появилось видео рокового столкновения КамАЗа с надземным переходом

Водитель самосвала погиб на месте.

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Видео © E1.ru

В Сети появилось видео момента столкновения КамАЗа с надземным пешеходным переходом в Свердловской области. На кадрах видно, что самосвал действительно ехал с поднятым кузовом. Само же строение было не закреплено должным образом на опорах, в результате чего с лёгкостью было снесено грузовиком.

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 54 человек

ЧП произошло, когда на металлической конструкции собралась почти вся ночная смена.

Напомним, ДТП произошло вечером 29 сентября на федеральной трассе М5 "Урал". В результате обрушения перехода водитель КамАЗа погиб на месте. Из-за происшествия на время перекрывали трассу М5 "Урал".

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