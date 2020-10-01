Ефремов официально отказался от услуг Пашаева

Осуждённый на восемь лет за пьяное ДТП Михаил Ефремов официально отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Соответствующее заявление поступило сегодня в Пресненский суд Москвы, который рассматривал уголовное дело.
— В адрес суда поступило заявление осуждённого Ефремова М.О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э., Шаргородской Е., — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.
Облили нечистотами. На Эльмана Пашаева напали в Москве — видео с местаБывший адвокат Михаила Ефремова попытался дать отпор. В результате потасовки у него оказались документы хулигана.
Напомним, после скандального дела Михаила Ефремова, который в начале лета устроил смертельное ДТП в центре Москвы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушился шквал критики и обвинений в непрофессионализме. Юриста лишили адвокатского статуса, а СК начал проверку на его причастность к мошенничеству с недвижимостью. Сам Ефремов после приговора заявил, что Пашаев "подставил его на восемь лет", а семья артиста намерена подать заявление на экс-адвоката в правоохранительные органы.
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