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Ефремов официально отказался от услуг Пашаева

Ранее юриста лишили адвокатского статуса.

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Фото © LIFE

Осуждённый на восемь лет за пьяное ДТП Михаил Ефремов официально отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Соответствующее заявление поступило сегодня в Пресненский суд Москвы, который рассматривал уголовное дело.

В адрес суда поступило заявление осуждённого Ефремова М.О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э., Шаргородской Е., — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

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Бывший адвокат Михаила Ефремова попытался дать отпор. В результате потасовки у него оказались документы хулигана.

Напомним, после скандального дела Михаила Ефремова, который в начале лета устроил смертельное ДТП в центре Москвы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушился шквал критики и обвинений в непрофессионализме. Юриста лишили адвокатского статуса, а СК начал проверку на его причастность к мошенничеству с недвижимостью. Сам Ефремов после приговора заявил, что Пашаев "подставил его на восемь лет", а семья артиста намерена подать заявление на экс-адвоката в правоохранительные органы.

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