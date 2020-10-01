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Мужчина попытался засудить "Почту России" за медлительность, но его подвели сроки

Россиянин подал иск о защите прав потребителей, требуя компенсацию в пять тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Россиянин не смог отсудить у "Почты России" компенсацию за два письма, доставленных адресату с опозданием, следует из решения Симоновского суда столицы.

В первом случае родственник заявителя направил ему из Москвы в Соликамск письмо с "важной информацией", однако до адресата оно шло 13 дней. Второй случай был связан с шедшим две недели письмом от одного из краснодарских судов.

Истец был возмущён, поскольку, по его сведениям, контрольный срок доставки в первом случае должен был составить максимум семь дней, во втором — пять. В связи с этим мужчина подал иск о защите прав потребителей, требуя компенсацию в пять тысяч рублей.

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Бенджамин Смитхи из Нью-Йорка обожает Nike, поэтому часто заказывает у них новую одежду через интернет-магазин. Вот только последняя посылка от бренда вызвала лишь негативные эмоции.

Однако суд иск отклонил: выяснилось, что, по нормативам Минкомсвязи, весь Пермский край относится к труднодоступным территориям, для которых контрольные сроки увеличены до 21 дня. Также судья указал, что письма не были заказными, в связи с чем выяснить конкретные причины задержки не получится.

Истец не согласился с таким мнением, но Мосгорсуд отклонил жалобу и решение вступило в силу.

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