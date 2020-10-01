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Ефремов полностью выплатил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП

Однако адвокат Захарова сообщил, что его клиент получил только часть денег.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Актёр Михаил Ефремов, согласно приговору, выплатил 800 тысяч рублей морального ущерба старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова — Валерию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осуждённым был возмещён моральный вред потерпевшему Захарову Валерию в размере 800 000 рублей, — говорится в сообщении.

Однако, как сообщает РИА "Новости", адвокат Захарова Сергей Аверцев заявил, что актёр возместил ущерб частично. Сын погибшего, по словам юриста, получил средства не полностью, но точная сумма не называется.

Ефремов официально отказался от услуг Пашаева

Ранее юриста лишили адвокатского статуса.

Сам Ефремов, в свою очередь, заявил, что раскаивается в содеянном и готов возместить ущерб всем потерпевшим по уголовному делу. Актёр подчеркнул, что отказался от признания вины под давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Артист также попросил суд смягчить приговор "до пределов, не связанных с лишением свободы".

Адвокат трёх потерпевших Александр Добровинский отреагировал на заявление актёра, отметив, что его доверители готовы выслушать предложения.

Хотелось бы получить более развёрнутое объяснение того, что происходило в суде и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что — "творчеством" его адвоката. В частности, присутствие "свидетелей", которых не было на месте ДТП, — отметил юрист.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.

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