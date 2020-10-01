Совбез РФ отметил опасность переброски боевиков из Сирии и Ливии в Карабах

Постоянные члены Совета безопасности России на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе отметили опасность в регионе в связи с переброской туда сирийских боевиков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что участники совещания уделили особое внимание ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, в Совбезе выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.