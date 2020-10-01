Совбез РФ отметил опасность переброски боевиков из Сирии и Ливии в Карабах

Постоянные члены Совета безопасности России на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе отметили опасность в регионе в связи с переброской туда сирийских боевиков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии, — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Азербайджан показал новые кадры ночных боёв в Нагорном КарабахеВооружённый конфликт между странами продолжается пятые сутки.
Песков отметил, что участники совещания уделили особое внимание ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, в Совбезе выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.
Ранее Лайф сообщал, что президенты России, Франции и США подготовят совместное заявление по ситуации в Карабахе.
Нагорный Карабах. Пятый день противостояния. ОнлайнСтороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв.
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