Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчику

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Сегодняшнее нападение на бывшего адвоката Эльмана Пашаева может быть связано с его недавними высказываниями в СМИ. Об этом сам юрист рассказал Лайфу.

— Я же вчера говорил, что сегодня буду разоблачать коррупционеров среди правоохранительных органов. И он, когда напал, сказал: "За вчерашнее высказывание", — отметил Пашаев.

Юрист считает нападение попыткой запугивания. По его словам, после нападения он сразу же кинулся за злоумышленником, догнал его и повалил на землю. В ходе потасовки у парня выпали документы, которые теперь Пашаев планирует использовать, чтобы наказать обидчика. Адвокат подчеркнул, что собирается действовать в рамках закона.