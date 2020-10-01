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Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчику

В распоряжении юриста оказались документы злоумышленника.

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Видео © LIFE

Сегодняшнее нападение на бывшего адвоката Эльмана Пашаева может быть связано с его недавними высказываниями в СМИ. Об этом сам юрист рассказал Лайфу.

Я же вчера говорил, что сегодня буду разоблачать коррупционеров среди правоохранительных органов. И он, когда напал, сказал: "За вчерашнее высказывание", — отметил Пашаев.

Ефремов официально отказался от услуг Пашаева

Ранее юриста лишили адвокатского статуса.

Юрист считает нападение попыткой запугивания. По его словам, после нападения он сразу же кинулся за злоумышленником, догнал его и повалил на землю. В ходе потасовки у парня выпали документы, которые теперь Пашаев планирует использовать, чтобы наказать обидчика. Адвокат подчеркнул, что собирается действовать в рамках закона.

Напомним, нападение на Эльмана Пашаева произошло сегодня утром. Злоумышленник вылил на юриста целый термос нечистот, но, убегая, выронил военный билет. Судя по документу, нападавшим оказался 22-летний Илья. Пашаев предложил ему сделку, в рамках которой парень должен будет назвать заказчиков нападения.

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