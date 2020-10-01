Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчику

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Сегодняшнее нападение на бывшего адвоката Эльмана Пашаева может быть связано с его недавними высказываниями в СМИ. Об этом сам юрист рассказал Лайфу.
— Я же вчера говорил, что сегодня буду разоблачать коррупционеров среди правоохранительных органов. И он, когда напал, сказал: "За вчерашнее высказывание", — отметил Пашаев.
Юрист считает нападение попыткой запугивания. По его словам, после нападения он сразу же кинулся за злоумышленником, догнал его и повалил на землю. В ходе потасовки у парня выпали документы, которые теперь Пашаев планирует использовать, чтобы наказать обидчика. Адвокат подчеркнул, что собирается действовать в рамках закона.
Напомним, нападение на Эльмана Пашаева произошло сегодня утром. Злоумышленник вылил на юриста целый термос нечистот, но, убегая, выронил военный билет. Судя по документу, нападавшим оказался 22-летний Илья. Пашаев предложил ему сделку, в рамках которой парень должен будет назвать заказчиков нападения.
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