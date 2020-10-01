Сильнейшие страны континента на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армии России, Турции и Франции

Турция в конфликте заняла сторону Азербайджана и назвала Нагорный Карабах оккупированой территорией. Франция является страной-сопредседателем в Минской группе ОБСЕ и уполномочена наряду с Россией урегулировать Карабахский конфликт. Париж уже высказал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Три страны кроме дипломатии обладают и внушительной военной силой.
Согласно военному рейтингу от globalfirepower, Российская армия занимает второе место из 138 мировых держав. Французские вооружённые силы расположились на седьмом месте. А турецкие войска занимают одиннадцатую строчку в списке сильнейших армий мира. Мы сравнили вооружённые силы крупнейших армий Европы на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.
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