Сильнейшие страны континента на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армии России, Турции и Франции

Турция в конфликте заняла сторону Азербайджана и назвала Нагорный Карабах оккупированой территорией. Франция является страной-сопредседателем в Минской группе ОБСЕ и уполномочена наряду с Россией урегулировать Карабахский конфликт. Париж уже высказал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Три страны кроме дипломатии обладают и внушительной военной силой.