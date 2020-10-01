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Сильнейшие страны континента на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армии России, Турции и Франции

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Стороны противостояния — Армения и Азербайджан — обвиняют друг друга в эскалации насилия. Растёт количество убитых и раненых с обеих сторон. На этом фоне ближе всех к конфликту между Арменией и Азербайджаном находятся три европейские державы: Россия, Турция и Франция. Россия всегда выступала гарантом стабильности Закавказья. Глава МИД Сергей Лавров призвал стороны сложить оружие.

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Коллаж © LIFE, Фото © Shutterstock

Турция в конфликте заняла сторону Азербайджана и назвала Нагорный Карабах оккупированой территорией. Франция является страной-сопредседателем в Минской группе ОБСЕ и уполномочена наряду с Россией урегулировать Карабахский конфликт. Париж уже высказал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Три страны кроме дипломатии обладают и внушительной военной силой.

Бои за Нагорный Карабах. Сравним армии Армении и Азербайджана

Согласно военному рейтингу от globalfirepower, Российская армия занимает второе место из 138 мировых держав. Французские вооружённые силы расположились на седьмом месте. А турецкие войска занимают одиннадцатую строчку в списке сильнейших армий мира. Мы сравнили вооружённые силы крупнейших армий Европы на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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