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Врачи спасли жизнь французскому журналисту, попавшему под обстрел в Карабахе

Ранее стало известно о гибели местного жителя, сопровождавшего работников СМИ.

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Фото © Pixabay

Карабахским медикам удалось спасти жизнь журналисту французского издания Le Monde, который был тяжело ранен в результате обстрела автомобиля в городе Мартуни. Об этом сообщили в МИД Нагорного Карабаха.

Кровь и выбитые стёкла. Опубликованы фото автомобилей журналистов после обстрела в Карабахе

Пострадали представители французских и армянских СМИ.

Врачи уже прооперировали двух журналистов французской газеты, состояние одного из них оценивается как стабильно тяжёлое, другого — средней тяжести. Вместе с ними ранения получили оператор телеканала "Армения" и репортёр издания 24news.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВС Азербайджана погиб местный житель, который сопровождал представителей прессы.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.

В Армении заявили о 1280 погибших азербайджанских солдатах в Карабахе

Баку, по данным Еревана, также потерял 90 беспилотников, 181 танк и БМП и другую технику.

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