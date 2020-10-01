Врачи спасли жизнь французскому журналисту, попавшему под обстрел в Карабахе

Карабахским медикам удалось спасти жизнь журналисту французского издания Le Monde, который был тяжело ранен в результате обстрела автомобиля в городе Мартуни. Об этом сообщили в МИД Нагорного Карабаха.

Врачи уже прооперировали двух журналистов французской газеты, состояние одного из них оценивается как стабильно тяжёлое, другого — средней тяжести. Вместе с ними ранения получили оператор телеканала "Армения" и репортёр издания 24news.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.