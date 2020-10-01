Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал, выступая в турецком парламенте.

— Минская группа, состоящая из США, РФ и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом, а сегодня пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание решить проблему, то оккупанты должны покинуть эти территории, — сказал турецкий лидер.

По его словам, он обсуждал проблему с президентами России, США и Франции, но результата якобы не было.

— Наши братья не могут вернуться на свою землю. А если результата нет, то самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно "отрезать пуповину", — подчеркнул Эрдоган.

Противостояние в Карабахе берёт своё начало в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооружённого конфликта в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и ещё семью районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.