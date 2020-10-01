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Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Нагорном Карабахе

По словам президента Турции, самое время "добиться результата".

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Реджеп Эрдоган. Фото © Depo Photos via ZUMA Wire / ТАСС

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал, выступая в турецком парламенте.

Минская группа, состоящая из США, РФ и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом, а сегодня пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание решить проблему, то оккупанты должны покинуть эти территории, — сказал турецкий лидер.

По его словам, он обсуждал проблему с президентами России, США и Франции, но результата якобы не было.

Наши братья не могут вернуться на свою землю. А если результата нет, то самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно "отрезать пуповину", — подчеркнул Эрдоган.

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Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Противостояние в Карабахе берёт своё начало в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооружённого конфликта в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и ещё семью районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.

Обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и стали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Жертвами боевых действий стали и мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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