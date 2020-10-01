"Гена Букин" рассказал, что самое главное в отношениях. Сейчас он счастлив вместе с 21-летней коллегой

"Светка Букина, это ты?" Как изменились актёры сериала "Счастливы вместе" 15 лет спустя 8 марта 2005 года состоялась премьера ситкома "Счастливы вместе" — российской адаптации американского шоу "Женаты и с детьми". Сериал шёл на телеэкранах в течение семи лет. За это время зрители успели по-настоящему полюбить его главных героев и актёров, исполнивших их роли. Вот что с ними стало.