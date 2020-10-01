"Гена Букин" рассказал, что самое главное в отношениях. Сейчас он счастлив вместе с 21-летней коллегой

Актёр и телеведущий Виктор Логинов, сыгравший роль Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дал совет для влюблённых. По мнению артиста, в любых отношениях самое главное, чтобы люди хотели быть вместе и делать что-то вместе.
— В нашем спектакле ["И снова горько!"] есть момент, когда супруги, уже расставшись, проговаривают недостатки друг друга. Так это всё равно процесс, который объединяет людей, —пояснил он.
"Светка Букина, это ты?" Как изменились актёры сериала "Счастливы вместе" 15 лет спустя8 марта 2005 года состоялась премьера ситкома "Счастливы вместе" — российской адаптации американского шоу "Женаты и с детьми". Сериал шёл на телеэкранах в течение семи лет. За это время зрители успели по-настоящему полюбить его главных героев и актёров, исполнивших их роли. Вот что с ними стало.
По словам Логинова, людей объединяет любое совместное действие — даже ссора.
Напомним, 45-летний актёр Виктор Логинов, полюбившийся зрителям в роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", завёл роман с 21-летней коллегой — Марией Гуськовой.
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