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"Гена Букин" рассказал, что самое главное в отношениях. Сейчас он счастлив вместе с 21-летней коллегой

Артист считает, что помочь в сердечных делах могут даже ссоры.

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Фото © Instagram / loginov_victor

Актёр и телеведущий Виктор Логинов, сыгравший роль Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дал совет для влюблённых. По мнению артиста, в любых отношениях самое главное, чтобы люди хотели быть вместе и делать что-то вместе.

В нашем спектакле ["И снова горько!"] есть момент, когда супруги, уже расставшись, проговаривают недостатки друг друга. Так это всё равно процесс, который объединяет людей, —пояснил он.

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8 марта 2005 года состоялась премьера ситкома "Счастливы вместе" — российской адаптации американского шоу "Женаты и с детьми". Сериал шёл на телеэкранах в течение семи лет. За это время зрители успели по-настоящему полюбить его главных героев и актёров, исполнивших их роли. Вот что с ними стало.

По словам Логинова, людей объединяет любое совместное действие — даже ссора.

Напомним, 45-летний актёр Виктор Логинов, полюбившийся зрителям в роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", завёл роман с 21-летней коллегой — Марией Гуськовой.

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