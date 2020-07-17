Фанаты обсуждают грядущую свадьбу 45-летнего Гены Букина с актрисой, которая моложе его дочери

45-летний актёр Виктор Логинов, особенно полюбившийся зрителям в роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", завёл роман с 21-летней коллегой — Марией Гуськовой. Однако влюблённые, похоже, решили вывести отношения на новый уровень, пишут "7 дней".

Фото © Instagram / ___guskova___maria___

Мария периодически выкладывает в свой инстаграм нежные, а порой и страстные фото с Логиновым, сопровождая их эмоциональными подписями: "Просто будь рядом. Всегда", — гласила одна из них. А недавно стала хвастаться снимками, где у неё на пальце красуется помолвочное, по мнению фанатов, кольцо.

Фото © Instagram / loginov_victor

Часть пользователей сразу стали писать поздравления со скорой свадьбой, восхищаясь красотой пары. Юзеры решили, что влюблённые смотрятся очень гармонично. Однако нашлись и те, кого смутила разница в возрасте актёров: Виктор Логинов старше своей избранницы на 24 года. Но ведь возраст счастью не помеха, отвечали им другие.

Ой, вы знаете, вы классные, классная пара theblackkillerisstillalive

Фото © Instagram / ___guskova___maria___

Тот момент, когда барышня моя ровесница. И я наблюдала за этим актёром, когда мне было 9 😯 ужас evgeee_kleo

Она вам в дочки годится zhasiken

Смотритесь потрясающе, очень красивая пара и разница в возрасте не помеха, только что будет через 20 лет, счастье это найти свою вторую половину в этом мире. Пусть она будет именно той, предназначенной вам судьбой... shopstikerru