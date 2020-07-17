Фанаты обсуждают грядущую свадьбу 45-летнего Гены Букина с актрисой, которая моложе его дочери

45-летний актёр Виктор Логинов, особенно полюбившийся зрителям в роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", завёл роман с 21-летней коллегой — Марией Гуськовой. Однако влюблённые, похоже, решили вывести отношения на новый уровень, пишут "7 дней".
Мария периодически выкладывает в свой инстаграм нежные, а порой и страстные фото с Логиновым, сопровождая их эмоциональными подписями: "Просто будь рядом. Всегда", — гласила одна из них. А недавно стала хвастаться снимками, где у неё на пальце красуется помолвочное, по мнению фанатов, кольцо.
Фото © Instagram / loginov_victor
Часть пользователей сразу стали писать поздравления со скорой свадьбой, восхищаясь красотой пары. Юзеры решили, что влюблённые смотрятся очень гармонично. Однако нашлись и те, кого смутила разница в возрасте актёров: Виктор Логинов старше своей избранницы на 24 года. Но ведь возраст счастью не помеха, отвечали им другие.
Ой, вы знаете, вы классные, классная пара
theblackkillerisstillalive
Тот момент, когда барышня моя ровесница. И я наблюдала за этим актёром, когда мне было 9 😯 ужас
evgeee_kleo
Она вам в дочки годится
zhasiken
Смотритесь потрясающе, очень красивая пара и разница в возрасте не помеха, только что будет через 20 лет, счастье это найти свою вторую половину в этом мире. Пусть она будет именно той, предназначенной вам судьбой...
shopstikerru
Сами актёры пока не торопятся комментировать слухи о свадьбе. Если они окажутся правдой, для Виктора Логинова это будет уже четвёртый брак. При этом новая возлюбленная артиста моложе его первой дочери — та родилась в 1994 году. Также звезда сериала "Счастливы вместе" уже успел познакомить Марию со своим девятилетним сыном от последнего брака — он выложил совместное фото, добавив хештег #семья.
WOW-stars
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