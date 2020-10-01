Стало известно о гибели жителя Карабаха, который во время обстрела сопровождал журналистов Le Monde

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Житель Нагорного Карабаха, сопровождавший французских журналистов, погиб в результате обстрела ВС Азербайджана. Об этом сообщил армянский сайт Hetq.am, занимающийся журналистскими расследованиями. Тем временем состояние пострадавшего сотрудника Le Monde остаётся тяжёлым, его оперируют в Степанакерте.
Кровь и выбитые стёкла. Опубликованы фото автомобилей журналистов после обстрела в КарабахеПострадали представители французских и армянских СМИ.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что как минимум двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбёжке в Карабахе. По данным "Sputnik Армения", также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание 24news заявило, что его репортёр пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах. Пятый день противостояния. ОнлайнСтороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.
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