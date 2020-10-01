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Кровь и выбитые стёкла. Опубликованы фото автомобилей журналистов после обстрела в Карабахе

Пострадали представители французских и армянских СМИ.

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Автомобиль журналистов 24News, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентр

Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики опубликовал фотографии автомобилей журналистов, которые попали под обстрел ВС Азербайджана. Пострадали как минимум четверо представителей СМИ.

Автомобиль журналистов 24News, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентрАвтомобиль журналистов 24News, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентр

Автомобиль журналистов 24News, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентр

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В частности, корреспонденты французского издания Le Monde, армянского 24News и оператор телеканала "Армения", а также журналисты Agence France-Presse (AFP).

Автомобиль журналистов AFP, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентрАвтомобиль журналистов AFP, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентр

Автомобиль журналистов AFP, попавших под обстрел. Фото © Facebook / НКР ИнфоЦентр

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О состоянии пострадавших не сообщается.

Опубликовано совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

Лидеры стран выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.

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