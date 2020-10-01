Лавров — об отношениях с Германией: Налицо зияющие провалы в памяти немецких политиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, однако напряжённость можно преодолеть во благо интересов двух сторон. Об этом говорится в обращении министра по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который стал основой для объединения ФРГ и ГДР.