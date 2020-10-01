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Лавров — об отношениях с Германией: Налицо зияющие провалы в памяти немецких политиков

Дипломат считает, что масштабный потенциал российско-германского взаимодействия пока остаётся нереализованным.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, однако напряжённость можно преодолеть во благо интересов двух сторон. Об этом говорится в обращении министра по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который стал основой для объединения ФРГ и ГДР.

Тридцать лет спустя нелишне будет напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ

Как подчеркнул глава ведомства, сегодня же Берлин взял курс на сдерживание России, в адрес Москвы всё чаще звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы.

Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших государств в европейских и мировых делах

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ

Россия выразила протест Германии из-за голословных обвинений по ситуации с Навальным

По мнению Москвы, Берлин дискредитирует Москву на международной арене.

При этом высокопоставленный дипломат отметил, что период напряжённости можно преодолеть во благо коренных интересов России и Германии.

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