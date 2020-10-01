Лавров — об отношениях с Германией: Налицо зияющие провалы в памяти немецких политиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, однако напряжённость можно преодолеть во благо интересов двух сторон. Об этом говорится в обращении министра по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который стал основой для объединения ФРГ и ГДР.
Тридцать лет спустя нелишне будет напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ
Как подчеркнул глава ведомства, сегодня же Берлин взял курс на сдерживание России, в адрес Москвы всё чаще звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы.
Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших государств в европейских и мировых делах
Россия выразила протест Германии из-за голословных обвинений по ситуации с НавальнымПо мнению Москвы, Берлин дискредитирует Москву на международной арене.
При этом высокопоставленный дипломат отметил, что период напряжённости можно преодолеть во благо коренных интересов России и Германии.
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