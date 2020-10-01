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В Армении заявили о 1280 погибших азербайджанских солдатах в Карабахе

Баку, по данным Еревана, также потерял 90 беспилотников, 181 танк и БМП и другую технику.

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Фото © ТАСС / AP

Во время боёв в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 1280 военных, ранены были 2,7 тысячи солдат. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян, опубликовав в "Фейсбуке" инфографику.

Согласно этим данным, азербайджанские вооружённые силы с начала эскалации конфликта потеряли 90 беспилотников, 12 вертолётов, 181 танк и БМП, три тяжёлые огневые системы, две установки "Смерч" и четыре самолёта.

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По словам президента Турции, самое время "добиться результата".

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв.

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