В Армении заявили о 1280 погибших азербайджанских солдатах в Карабахе

Во время боёв в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 1280 военных, ранены были 2,7 тысячи солдат. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян, опубликовав в " Фейсбуке " инфографику.

Согласно этим данным, азербайджанские вооружённые силы с начала эскалации конфликта потеряли 90 беспилотников, 12 вертолётов, 181 танк и БМП, три тяжёлые огневые системы, две установки "Смерч" и четыре самолёта.