В Армении заявили о 1280 погибших азербайджанских солдатах в Карабахе

Во время боёв в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 1280 военных, ранены были 2,7 тысячи солдат. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян, опубликовав в "Фейсбуке" инфографику.
Согласно этим данным, азербайджанские вооружённые силы с начала эскалации конфликта потеряли 90 беспилотников, 12 вертолётов, 181 танк и БМП, три тяжёлые огневые системы, две установки "Смерч" и четыре самолёта.
Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Нагорном КарабахеПо словам президента Турции, самое время "добиться результата".
Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв.
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