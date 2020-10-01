Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл сегодня телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушолу, в ходе которого главы дипведомств обстоятельно обсудили эскалацию напряжённости вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

— Министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий, — отмечается в сообщении.

Обе стороны подчеркнули недопустимость участия в конфликте боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов. Главы МИД отметили, что необходимо предельно взвешенно оказывать содействие Баку и Еревану. Лавров и Чавушолу также подтвердили готовность к плотной координации действий двух стран для стабилизации обстановки и возвращения урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в мирное переговорное русло.

Российский министр в свою очередь обратил внимание на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе совместное заявление президентов России, США и Франции.