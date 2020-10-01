В Армении заявили о сбитом средствами ПВО беспилотнике вблизи Еревана

В Минобороны Армении сообщили, что в окрестностях Еревана была задействована ПВО страны. В небо были выпущены ракеты из зенитно-ракетных комплексов С-300 для поражения воздушных целей.
Известно, что инцидент произошёл в Котайкской области, которая расположена вблизи армянской столицы. Как утверждается, был сбит минимум один беспилотник. Местные жители наблюдают яркие вспышки в небе.
Врачи спасли жизнь французскому журналисту, попавшему под обстрел в КарабахеРанее стало известно о гибели местного жителя, сопровождавшего работников СМИ.
Представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян призвал людей не паниковать от шума ракет ПВО.
— Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь. Главное, ПВО работает эффективно, — написал Ованнисян на своей странице в "Фейсбуке".
При этом он не уточнил, на перехват каких целей были выпущены ракеты. Между тем премьер Армении Никол Пашинян заявил, что было нейтрализовано четыре беспилотника.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.
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