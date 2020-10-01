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В Армении заявили о сбитом средствами ПВО беспилотнике вблизи Еревана

Представители оборонного ведомства призвали жителей не паниковать от шума ракет.

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Фото © ТАСС / EPA

В Минобороны Армении сообщили, что в окрестностях Еревана была задействована ПВО страны. В небо были выпущены ракеты из зенитно-ракетных комплексов С-300 для поражения воздушных целей.

Известно, что инцидент произошёл в Котайкской области, которая расположена вблизи армянской столицы. Как утверждается, был сбит минимум один беспилотник. Местные жители наблюдают яркие вспышки в небе.

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Ранее стало известно о гибели местного жителя, сопровождавшего работников СМИ.

Представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян призвал людей не паниковать от шума ракет ПВО.

Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь. Главное, ПВО работает эффективно, — написал Ованнисян на своей странице в "Фейсбуке".

При этом он не уточнил, на перехват каких целей были выпущены ракеты. Между тем премьер Армении Никол Пашинян заявил, что было нейтрализовано четыре беспилотника.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.

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Баку, по данным Еревана, также потерял 90 беспилотников, 181 танк и БМП и другую технику.

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