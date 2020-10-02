Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что условие перемирия в Нагорном Карабахе — это уход Турции с Южного Кавказа. Такое заявление он сделал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

— Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Как можно сейчас предлагать оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов? Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа, — отметил он.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.