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Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Премьер Армении снова заявил, что на стороне Азербайджана воюют террористы с Ближнего Востока.

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Фото © ТАСС / EPA / OMER MESSINGER

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что условие перемирия в Нагорном Карабахе — это уход Турции с Южного Кавказа. Такое заявление он сделал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Как можно сейчас предлагать оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов? Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа, — отметил он.

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По улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.

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Кроме того, в Нагорном Карабахе работает наша съёмочная группа. По пути в Степанакерт наши коллеги попали под обстрел, но всё обошлось — никто не пострадал.

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