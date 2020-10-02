Журналисты Лайфа попали под обстрел в Карабахе — видео

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Съёмочная группа Лайфа попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Коллеги передают кадры с места. Сейчас им удалось найти укрытие, никто не пострадал.
А накануне по пути в Карабах наши корреспонденты оказались в одном самолёте с выходцами из Армении, которые решили вернуться на родину из Москвы. Пассажиры рейса были в приподнятом настроении — пели песни и читали стихи.
"В нём дух и родина моя!" Поэт прочёл стихотворение про Карабах на борту самолёта из Москвы в Ереван — видеоПассажиры признались, что решили вернуться в Армению на фоне последних новостей из Арцаха.
Сегодня утром под обстрел в Карабахе также попала российская певица Юлия Чичерина, которая прибыла в зону вооружённого конфликта с мужем.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.
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