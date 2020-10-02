Журналисты Лайфа попали под обстрел в Карабахе — видео

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Съёмочная группа Лайфа попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Коллеги передают кадры с места. Сейчас им удалось найти укрытие, никто не пострадал.

А накануне по пути в Карабах наши корреспонденты оказались в одном самолёте с выходцами из Армении, которые решили вернуться на родину из Москвы. Пассажиры рейса были в приподнятом настроении — пели песни и читали стихи.

Сегодня утром под обстрел в Карабахе также попала российская певица Юлия Чичерина, которая прибыла в зону вооружённого конфликта с мужем.