В Армении заявили о сбитом самолёте, следовавшем в направлении Карабаха

Средства противовоздушной обороны Армении сбили самолёт, следовавший в северо-восточном направлении Нагорного Карабаха. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны республики Шушан Степанян.
В посте в "Фейсбуке" она также заявила о ликвидации беспилотника. Степанян указала, что попытки Азербайджана "пробить оборону" армянских войск в отдельных частях провалились.
— Арцахские пограничные действия продолжаются, — добавила она.
В Армении заявили о сбитом средствами ПВО беспилотнике вблизи ЕреванаПредставители оборонного ведомства призвали жителей не паниковать от шума ракет.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. 1 октября появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также не подтвердили.
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