Макрон анонсировал мирные инициативы Франции, России и США по Карабаху

Франция, Россия и США в скором времени предпримут ряд мирных инициатив, направленных на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

— Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Мы находимся в тесном рабочем контакте, — отметил глава республики.

Кроме того, Макрон вновь заявил о нахождении сирийских боевиков в зоне конфликта в Арцахе. По словам президента Франции, более 300 террористов, ранее вывезенных из района Алеппо, были переброшены в Нагорный Карабах через Турцию.

Французский лидер уточнил: эти люди идентифицированы, все они имеют связи с террористической организацией ИГИЛ*. Кроме того, Макрон добавил, что обсуждал вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер подтвердил, что Москва также располагает этими сведениями.

— Это поведение [Турции] недостойно страны — члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. В данном случае красная линия уже пересечена, — подытожил Макрон.

Ранее было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.