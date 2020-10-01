Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Хотим, чтобы обе стороны дали задний ход". Вашингтон призвал Баку и Ереван прекратить огонь в Карабахе

В Белом доме указали, что вмешательство "третьих сторон лишь усугубляет проблему".

26
Post cover

Фото © ТАСС / Багдасарян Вахрам

Власти Соединённых Штатов во время переговоров с руководством Азербайджана и Армении призвали к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Полная расшифровка беседы американского дипломата и журналистки Эми Келлог опубликована на сайте Госдепа.

Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

"В нём дух и родина моя!" Поэт прочёл стихотворение про Карабах на борту самолёта из Москвы в Ереван — видео

Пассажиры признались, что решили вернуться в Армению на фоне последних новостей из Арцаха.

Помпео выразил надежду на то, что Баку и Ереван "в последующие дни поймут, что насилием конфликт не урегулировать". Также американский госсекретарь указал, что вмешательство "третьих сторон лишь усугубляет проблему".

Мы не приветствуем интернационализацию этого. Мы считаем, что посторонним следует оставаться в стороне, — резюмировал Помпео.

Ранее было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

В Армении заявили о сбитом средствами ПВО беспилотнике вблизи Еревана

Представители оборонного ведомства призвали жителей не паниковать от шума ракет.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.