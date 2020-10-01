"Хотим, чтобы обе стороны дали задний ход". Вашингтон призвал Баку и Ереван прекратить огонь в Карабахе

Власти Соединённых Штатов во время переговоров с руководством Азербайджана и Армении призвали к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Полная расшифровка беседы американского дипломата и журналистки Эми Келлог опубликована на сайте Госдепа.
— Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
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Помпео выразил надежду на то, что Баку и Ереван "в последующие дни поймут, что насилием конфликт не урегулировать". Также американский госсекретарь указал, что вмешательство "третьих сторон лишь усугубляет проблему".
— Мы не приветствуем интернационализацию этого. Мы считаем, что посторонним следует оставаться в стороне, — резюмировал Помпео.
Ранее было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
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Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой. Сегодня появилась информация о сбитом азербайджанском вертолёте, который упал на территории Ирана. Эти данные в Азербайджане также опровергают.
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