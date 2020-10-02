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В Баку заявили об обстреле журналистов военными Армении

Пострадали как местные, так и иностранные представители СМИ.

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Фото © ТАСС / Минобороны Армении

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что под обстрел военных Армении попали журналисты. Инцидент произошёл в селе Гапанлы под Тертером, написала дипломат в "Твиттере".

Она отметила, что пострадали иностранные и местные представители СМИ.

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Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Накануне сообщалось, что французские журналисты попали под обстрел ВС Азербайджана, погиб местный житель, который их сопровождал.

Кровь и выбитые стёкла. Опубликованы фото автомобилей журналистов после обстрела в Карабахе

Пострадали представители французских и армянских СМИ.

Ранее было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

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