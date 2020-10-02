В Баку заявили об обстреле журналистов военными Армении

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что под обстрел военных Армении попали журналисты. Инцидент произошёл в селе Гапанлы под Тертером, написала дипломат в "Твиттере".

Она отметила, что пострадали иностранные и местные представители СМИ.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак. Накануне сообщалось, что французские журналисты попали под обстрел ВС Азербайджана, погиб местный житель, который их сопровождал.