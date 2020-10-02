Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе и почти сразу попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

После происшествия исполнительница вышла на связь и сообщила, что они с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту и теперь прячутся в укрытии за 40 километров от столицы Карабаха.

В своём телеграм-канале артистка ранее опубликовала фото в полной боевой экипировке, включая бронежилет и шлем. Известно, что попала она туда через Армению — предыдущее фото певица выкладывала из Еревана.