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Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

О том, что певица приехала в зону конфликта, стало известно сегодня.

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Фото © Telegram / Юлия Чичерина

Российская певица Юлия Чичерина прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе и почти сразу попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

После происшествия исполнительница вышла на связь и сообщила, что они с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту и теперь прячутся в укрытии за 40 километров от столицы Карабаха.

В своём телеграм-канале артистка ранее опубликовала фото в полной боевой экипировке, включая бронежилет и шлем. Известно, что попала она туда через Армению — предыдущее фото певица выкладывала из Еревана.

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Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале этого года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин. Кроме того, в 2017 году певицу наградили почётной грамотой "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики".

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