Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видео

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В момент удара азербайджанских войск по Степанакерту в городе находился корреспондент Лайфа Артур Матвеев. Он рассказал, что на улице прозвучало несколько залпов, после чего жители поспешили укрыться в зданиях. Сейчас, по словам Матвеева, обстановка в Степанакерте напряжённая, но тихая.

— На улицах города видно, что очень мало людей и в основном передвигаются либо военные, либо журналисты, которые приехали. Они размещаются в гостиницах. В основном же на улицах пустынно, — отмечает корреспондент Лайфа.

Перед обстрелом на улицах звучит сирена. Следом за ней из разных районов города слышатся хлопки. Матвеев также добавил, что в городе не работает связь, поскольку сигнал перебивают глушилки. Это касается как российских сим-карт, так и местных. Единственный способ поддерживать связь — это сети Wi-Fi.