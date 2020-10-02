Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видео

По улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.

1142

Видео © LIFE

В момент удара азербайджанских войск по Степанакерту в городе находился корреспондент Лайфа Артур Матвеев. Он рассказал, что на улице прозвучало несколько залпов, после чего жители поспешили укрыться в зданиях. Сейчас, по словам Матвеева, обстановка в Степанакерте напряжённая, но тихая.

На улицах города видно, что очень мало людей и в основном передвигаются либо военные, либо журналисты, которые приехали. Они размещаются в гостиницах. В основном же на улицах пустынно, — отмечает корреспондент Лайфа.

Азербайджан ударил по мосту между Карабахом и Арменией. Корреспондент Лайфа оказался на месте — видео

Район подвергся обстрелу несколько раз.

Перед обстрелом на улицах звучит сирена. Следом за ней из разных районов города слышатся хлопки. Матвеев также добавил, что в городе не работает связь, поскольку сигнал перебивают глушилки. Это касается как российских сим-карт, так и местных. Единственный способ поддерживать связь — это сети Wi-Fi.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.

Выбор редакции

Попавшая под обстрел в Карабахе Чичерина даст концерт в окопах

сегодня в 11:11

Азербайджан ударил по мосту между Карабахом и Арменией. Корреспондент Лайфа оказался на месте — видео

сегодня в 10:44

Минобороны Армении: Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

сегодня в 10:00

Цена нефти Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с июня

сегодня в 10:56

Звезда TikTok погибла от рук бывшего мужа, который сжёг её в прямом эфире, облив бензином

сегодня в 11:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.