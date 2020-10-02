Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видео

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В момент удара азербайджанских войск по Степанакерту в городе находился корреспондент Лайфа Артур Матвеев. Он рассказал, что на улице прозвучало несколько залпов, после чего жители поспешили укрыться в зданиях. Сейчас, по словам Матвеева, обстановка в Степанакерте напряжённая, но тихая.
— На улицах города видно, что очень мало людей и в основном передвигаются либо военные, либо журналисты, которые приехали. Они размещаются в гостиницах. В основном же на улицах пустынно, — отмечает корреспондент Лайфа.
Азербайджан ударил по мосту между Карабахом и Арменией. Корреспондент Лайфа оказался на месте — видеоРайон подвергся обстрелу несколько раз.
Перед обстрелом на улицах звучит сирена. Следом за ней из разных районов города слышатся хлопки. Матвеев также добавил, что в городе не работает связь, поскольку сигнал перебивают глушилки. Это касается как российских сим-карт, так и местных. Единственный способ поддерживать связь — это сети Wi-Fi.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.
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